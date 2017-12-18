Украинцы высказались против войны в Донбассе

Социологический опрос показал: большинство граждан Украины выступают за прекращение войны и установление мира в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам руководителя социологических программ центра социальных исследований «София» Александра Левцуна, 73,3% украинцев полагают, что киевская власть ведет Украину в неправильном направлении.

«Мы хотели узнать, почему украинские граждане столь критично оценивают ситуацию в стране. Выяснилось, что чаще всего респондентов волнуют следующие проблемы:

военные действия в Донбассе указали 68,9% опрошенных,

рост цен на продукты питания и тарифы на ЖКХ – 58,1%,

коррупция в государственных органах власти – 48,5%,

недоступность, дороговизна медицинских услуг – 35,9%,

политическая нестабильность в стране – 28,2%.

Таким образом, мы видим, что наиболее острой, наиболее волнующей проблемой сегодня является война в Донбассе», – рассказал Левцун.

Он добавил, что 64,9% опрошенных выступают за скорейшее прекращение войны в регионе и не приемлют силового решения конфликта, возвращение региона с помощью военных выбрали только 24,5% респондентов.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.12.17

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