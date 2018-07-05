В Москве еще одного донбасского ополченца спасли от депортации на Украину

Донбасский ополченец Сергей Коржов, воевавший против киевского режима, останется в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Московский областной суд удовлетворил соответствующий протест прокурора, поданный по запросу писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

«Сергей Коржов – товарищ и сокамерник другого ополченца Николая Трегуба, которого освободили чуть раньше. Коржов уже вышел из центра временного содержания под Егорьевском, где просидел полгода и где я его навещал. Теперь у него будет убежище в России. А ведь еще в мае наши правоохранители пытались вывезти его в аэропорт для отправки в Киев. Главное – спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на известие о задержании и возможной высылке ребят на расправу», – написал на своей странице в Facebook Шаргунов.

Напомним, ранее российские суды приняли решение выдворить на Украину девять ополченцев Донбасса. Среди них – Николай Трегуб, участвовавший в боях за Славянск и донецкий аэропорт. Получив ранение и контузию, переехал в Россию, где обратился за статусом беженца. Ополченцу долгое время не удавалось узаконить свое нахождение на территории России. Брат-близнец Николая Трегуба – Андрей, после госпереворота на Украине был арестован и отправлен в колонию строгого режима на девять лет за «участие в незаконных вооруженных объединениях». По сообщениям в прессе, Андрей Трегуб не принимал участия в боях, но после пыток, которые сделали его инвалидом, вынужден был оговорить себя.

Протестуя против выдворения на Украину и затягивания сроков рассмотрения апелляции по этому делу, Николай Трегуб объявил голодовку. В конечном итоге Московский областной суд все же принял решение в пользу ополченца по представлению прокурора, направленного по запросу общественников, неравнодушных к судьбе Николая Трегуба.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 05.07.18

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