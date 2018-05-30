Общественности удалось отстоять приговорённого к депортации на Украину донецкого ополченца

Донбасский ополченец, уроженец Винницкой области Николай Трегуб избежал депортации на Украину.

Как уже сообщал «Новый День», Трегуб участвовал в 2014 году в боях за Славянск и за донецкий аэропорт. Получив ранение и контузию, переехал в Россию, где обратился за статусом беженца. Но попытки ополченца узаконить свое нахождение на территории России провалились. Возвращение на Украину для него подобно гибели: сейчас в одной из украинских колоний строгого режима находится брат-близнец Трегуба, который не участвовал в боях за Донбасс, но из-за пыток, сделавших его инвалидом, вынужден был оговорить себя.

В январе Трегуба поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. «Это тюряга, увитая колючкой», – охарактеризовал Центр писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

21 мая Трегуб объявил голодовку – из-за затягивания сроков рассмотрения апелляции, а также из-за длительного периода содержания под стражей.

Сегодня московский областной суд рассмотрел представление прокуратуры, направленное по запросу общественников. «Николай Трегуб выходит на свободу после полугода пребывания за колючкой. Теперь у него убежище и на Украину его не депортируют, – сообщил в соцсетях Сергей Шаргунов. – Только что он мне позвонил. Хоть одного удалось отстоять».

Отметим, в Центре временного содержания иностранных граждан в Егорьевском районе Московской области находятся еще 8 ополченцев, воевавших в Донбассе против киевского режима, по которым российские суды приняли решение о выдворении из РФ.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 30.05.18

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