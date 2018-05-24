Донецкий ополченец объявил голодовку, требуя пересмотреть решение о депортации на Украину

Донбасский ополченец Николай Трегуб, которого по решению суда планируют депортировать на Украину, объявил бессрочную голодовку. Об этом заявил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.



Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебные разбирательства по делу Трегуба, которые могут привести к пересмотру решения о его выдворении, затягиваются.



«Донбасский ополченец Николай Трегуб с января томится за колючей проволокой и ждет выдворения на Украину – на расправу. Шум соцсетей и треск ток-шоу – это одно, а совсем другое – это хладнокровное начальство. Суд по делу Николая отложен на неопределенные сроки», – написал у себя на странице в Facebook Шаргунов.

В заявлении, в котором ополченец объявляет о голодовке, указано, что Трегуб решил прибегнуть к ней не только из-за затягивания сроков рассмотрения апелляции, но и из-за длительного периода содержания под стражей.



Напомним, Трегуб участвовал в 2014 году в боях за Славянск и за донецкий аэропорт. Получив ранение и контузию, переехал в Россию, где обратился за статусом беженца. Но попытки ополченца узаконить свое нахождение на территории России провалились. На Украине в колонии строгого режима находится брат-близнец Трегуба, который не участвовал в боях за Донбасс, но из-за пыток, сделавших его инвалидом, вынужден был оговорить себя. Решение о депортации ополченца вызвало большой резонанс, российские публицисты обвинили судью в несправедливости и осознанной отправке Трегуба на пытки, которые могут завершиться его гибелью.



Москва, Леонид Маковецкий



Москва. Другие новости 24.05.18

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