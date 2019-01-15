В Госдуме придумали быстрый и комфортный выход из украинского подданства

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру расставания с гражданством Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение принято для желающих поступить на российскую госслужбу – в муниципальные и правоохранительные органы.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества отметили, что гражданин Украины, получивший российское гражданство, на территории РФ признается лицом, не имеющим гражданства Украины.

Дя этого достаточно добровольного волеизъявления такого лица о выходе из гражданства Украины, которое зафиксировано в заявлении, направленном в полномочный орган «Незалежной» или напрямую президенту Порошенко.

«Правительство более четко пропишет о каком рабочем органе будет идти речь», – цитирует Регнум депутата Госдумы от Единой России Ильдара Гильмутдинова.

«Это касается не только граждан Украины, у нас есть такие же проблемы с Молдовой и Узбекистаном. Комитет рассмотрит этот вопрос ко второму чтению», – уточнил Гильмутдинов.

Ка сообщал «Новый День», недавно Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выступили за немедленное решение вопроса о принятии ЛДНР и проживающих там граждан под полную защиту Российской Федерации.

Геннадий Зюганов выступил за безоговорочное признание народных республик Россией, а Маргарита Симоньян – за скорейшее вручение, без каких-либо формальностей, всем жителям ЛДНР гражданства РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.01.19

Аксёнов не справляется с кадрами: Феодосия ждёт третьего главу за два года. / Аэропорт Симферополя установил рекорд суточного пассажиропотока. / Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»