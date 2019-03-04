Сенатор от Севастополя выступила категорически против проверки крымских чиновников на наличие украинского гражданства

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева резко выступила в защиту чиновников Крыма и Севастополя в вопросе двойного гражданства и даже назвала государственную инициативу депутатов Госдумы о проверке чиновников полуострова на наличие украинского гражданства – «преступной и дискриминационной» мерой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

«Если человек на протяжении пяти лет работал, ничем себя не дискредитировал, не принимал участие в коррупционных мошеннических схемах, то принимать эту меру в отношении добросовестного служащего – преступно. В 2015-м году на уровне Совета Федерации было принято решение, что Крым и Севастополь выходили из Украины и получали российское гражданство совершенно по другой процедуре. Эта процедура была определена референдумом, как волеизъявление крымчан. И на этом нужно поставить точку. И не пытаться каким-либо образом дискриминировать жителей Крыма и Севастополя», – заявила Тимофеева.

Напомним, недавно в Госудме РФ выяснили, что законодательство России неоправданно лояльно к должностным лицам с двойным гражданством и подобная практика может иметь самые непредсказуемые последствия для управляемости российским Крымом.

Об этом заявил депутат Госдумы Николай Езерский.

По словам Езерского, в Государственной думе сейчас срочно изучают вопрос и требуют выявить всех крымских госслужащих, до сих пор не отказавшихся от украинского гражданства. Все они должны быть немедленно уволены с государственных должностей.

«Были случаи, что многие с украинским гражданством работали на госдолжностях в Крыму. Сейчас ввели норму, что нужно только российское гражданство для таких должностей. Сейчас ведется работа по выявлению чиновников с двойным гражданством в Крыму», – доложил Езерский.

Между тем, сенатор от севастополя Тимофеева не упомянула, что в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который позволяет крымским государственным служащим довольно быстро освободиться от украинского гражданства и очень просто обнародовать его отсутствие.

Решение было принято как раз для желающих поступить на российскую госслужбу – в муниципальные и правоохранительные органы, а не для всех крымских граждан поголовно.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества отметили, что гражданин Украины, получивший российское гражданство, на территории РФ признается лицом, не имеющим гражданства Украины.

Для этого достаточно добровольного волеизъявления такого лица о выходе из гражданства Украины, которое зафиксировано в заявлении, направленном в полномочный орган «Незалежной» или напрямую президенту Порошенко.

«Правительство более четко пропишет о каком рабочем органе будет идти речь», – цитирует Регнум депутата Госдумы от Единой России Ильдара Гильмутдинова.

«Это касается не только граждан Украины, у нас есть такие же проблемы с Молдовой и Узбекистаном. Комитет рассмотрит этот вопрос ко второму чтению», – уточнил Гильмутдинов.

В свою очередь, в комментарии агентству «Новый День», российский политолог Павел Никаноров чётко отделяет возникшие из-за враждебных действий Киева дополнительные житейские заботы простых крымчан – бюджетников, работников или предпринимателей – от так называемых интересов крымских чиновников, «начальствующих» в различных государственных органах.

«Что касается чиновников государственных органов разных уровней, силовиков, судей военнослужащих, то они должны ясно понимать свою ответственность перед российским государством и уж точно не иметь ничего общего с враждебным нашей стране антироссийским украинским режимом. В их случае, сохранение украинского гражданства ради каких-то тайных, полуофициальных, юридически нечистоплотных и сомнительных связей – можно приравнивать смело к лояльности Киеву и квалифицировать как, по-существу, – государственную измену», – уверен Никаноров.

Замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также считает, что наличие украинского гражданства «на всякий случай» у крымских чиновников говорит о двойных стандартах и неопределённости позиции госслужащего.

«Лично я разделяю эту инициативу, потому что в Крыму достаточно много людей, которые пытаются жить двойными стандартами. В том числе, так называемые биометрические паспорта, которые в Херсоне получают. Это не один десяток тысяч в Крыму. Но если это позиция простого гражданина, бизнесмена (хотя она тоже вызывает вопросы), но это не затрагивает основ безопасности государства… А если государственный служащий, который дал присягу, на верность государству в плане исполнения своего государственного долга, имеет двойное гражданство, то здесь возникают вопросы.

Я думаю, что эти люди должны четко определиться, что им дороже – государственная служба по законам Российской Федерации или иметь двойное гражданство на всякий случай. Это говорит о неопределенности позиции, это говорит о мягкости гражданской позиции этого государственного служащего. Поэтому лично я считаю, что это было бы правильно», – цитирует «ПолитНавигатор» Форманчука, который тем не менее, выразил неуверенность, «что удастся жестко привести все к нормам».

Как сообщал «Новый День», ранее известный российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев подверг сомнению лояльность крымских силовиков и судей российскому государству, комментируя дело героя Русской весны Валерия Подъячего. По его словам, корпоративная солидарность экс-украинских силовиков и судей, оставшихся работать в Крыму, наносит урон российскому государству.

Напомним, в частности, что суды Крыма до сих пор не снимают с Подъячего украинскую судимость за то, что он боролся за независимость Крыма от «Незалежной».

«Вызывает сомнение квалификация этого суда (Киевский райсуд Симферополя – «НД»). Это совершенно позорный инцидент и, вообще, очень большая ошибка, что многих силовиков, которые работали при Украине и многих других, оставили работать на своих должностях. Сейчас они наносят ущерб российскому государству. С ними необходимо разобраться и отдать их дела квалификационной коллегии», – заявлял агентству «Новый День» Матвейчев.

Симферополь, Иван Капустин

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