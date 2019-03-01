Крымскому перебежчику почудилось, что жители полуострова наперебой тянутся к Украине

Массовое сохранение украинских паспоротов, переоформление документов в украинской юрисдикции, параллельно с российской, и получение любыми законными и незаконными путями биометрических загранпаспортов «Незалежной» для выездов в Европу – говорит о полной лояльности крымчан своей бывшей стране и сокрушительном информационном проигрыше российской пропагандистской машины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое самоуверенное заявление сделал бежавший из Крыма и устроившийся на службе у киевского режима член Нацсовета по ТВ и радиовещанию Украины Сергей Костинский, намекая, что крымчане остались в душе украинцами, а сам Крым как был украинским, так и остался, и дело лишь за малым – вернуть полуостров обратно, в границы «Незалежной».

«Украина точно не проигрывает информационную войну в Крыму

Проигрыш в информационной войне – это массовый отказ крымчан от гражданства Украины. Наоборот, мы видим, что жители временно оккупированного Крыма:

а) хранят украинские паспорта (украинский флаг, изображенный на синих паспортах, есть почти в каждом крымском доме)

б) массово оформляют и переоформляют украинские документы на детей

в) массово получают биометрические загранпаспорта

То, что большинство крымчан уже получили украинскую биометрику свидетельствует лишь об одном – несмотря на противодействие государства-агрессора, Крым внимательно следит за изменениями на своей большой Родине, жители полуострова положительно реагируют на все возможности, которые им предоставляет их украинское государство, для того, чтобы реализовывать свои права и оставаться частью украинского народа», – уверяет себя и, одновременно, пытается убедить крымчан чиновник-пиарщик.

В комментарии агентству «Новый День» российский политолог Павел Никаноров пояснил, что в словах Костинского не видит ничего, кроме сочетания запредельного цинизма и чиновничей недалёкости.

«После убийства крымских беркутовцев, после продовольственной, энергетической и водной блокады, после захвата керченских рыбаков сейнера «Норд», ареста и заключения в украинские тюрмы десятков крымчан и т.д., и тд. – говорить об информационной победе над Россией, протянувшей в Крым энергетические кабели, построившей Крымский мост, строящей электростанции, восстанавливающей дороги, инфраструктуру, не считаясь с бюджетными тратами... Надо быть большим идиотом.

С другой стороны, сознательно обставить крымчан сотнями всевозможных ограничений, добившись того, чтобы их не пускали никуда за пределы полуострова по обычному российскому загранпаспорту, не брали учиться в иностранные учебные заведения по их выбору, не позволяли без мытарств оформить документы и т.д., – а потом радостно следить за тем, как они эти препятствия вынужденно преодолевают, стремясь сохранить прежний уровень бытового комфорта, – и называть это «желанием оставаться частью украинского народа»... Надо быть последним среди циников.

Я больше чем уверен, что крымчанин, получивший после мучений и унижений «заветный» биометрический украинский паспорт, и, наконец, вырвавшийся по делам или на отдых за границу, – ничего, кроме набора отборных матерных слов в адрес Украины не скажет. То же самое касается и хлопот с другими документами», – резюмирует политолог.

Вместе с тем, Никаноров чётко отделяет возникшие из-за действий Киева дополнительные житейские заботы простых крымчан – бюджетников или предпринимателей – от так называемых интересов крымских чиновников, «начальствующих» в различных государственных органах.

«Что касается чиновников государственных органов разных уровней, силовиков, судей военнослужащих, то они должны ясно понимать свою ответственность перед российским государством и уж точно не иметь ничего общего с враждебным нашей стране антироссийским украинским режимом. В их случае, сохранение украинского гражданства ради каких-то тайных, полуофициальных, юридически нечистоплотных и сомнительных связей – можно приравнивать смело к лояльности Киеву и квалифицировать как, по-существу, – государственную измену», – уверен Никаноров.

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