«Людей пытают и убивают!» Жириновский о взятках за получение российского гражданства

Законопроект об упрощенном порядке предоставления российского гражданства, в том числе для жителей Донбасса, будет внесен в Госдуму в начале 2019 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат-«единоросс» Максим Иванов сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента во время обсуждения в третьем чтении поправок в ФЗ «О гражданстве».

Поправки предполагают реализацию президентом РФ своих конституционных полномочий предоставлять определенным категориям соотечественников гражданства в упрощенном порядке. В эту категорию депутаты предложили включить и украинских священников, желающих стать гражданами России.

Как заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, поправки «знаменуют формирование принципиально нового курса на поддержку наших соотечественников». Парламентарий отметил, что речь идет, в частности, о жителях Донбасса. «Мы предлагаем, чтобы и ряд категорий священнослужителей, которые у себя подвергаются религиозным гонениям, также могли претендовать на получение гражданства в упрощенном виде», – сообщил он.

«Мы поддержим, – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. – Но возникает вопрос, почему мы предоставляем право президенту в упрощенном порядке принимать? Почему сам закон этого не делает, кто его сделал таким сложным? Почему эти люди не отвечают здесь, в Госдуме? Кто автор закона о гражданстве, назовите мне их, которые русских поставили в самую заднюю очередь? Государствообразующий народ не может получить гражданство собственной страны!»

Жириновский напомнил, что еще в 2014 году шла речь о предоставлении права на упрощенный двухмесячный срок порядок получения российского гражданства для жителей Украины. «Где эта поправка, где эти два месяца срока? – поинтересовался парламентарий. – Создается впечатление, что кто-то специально мешает, сидят в высоких кабинетах люди и мешают приезду русских на родину. Нас 146 миллионов. Да нас давно бы уже было 160 или 170 миллионов, но мы же сами мешаем!»

Условие об обязательной регистрации на территории России снято, отменено и требование о получении справки об отказе от украинского гражданства, однако процесс упрощения схемы получения российского гражданства идет слишком медленно, считает политик.

«Люди ждут, люди болеют, их пытают и убивают! А у нас сидят чиновники, и чуть-чуть что-то делают, – возмутился лидер ЛДПР. – Надо к уголовной ответственности привлечь этих чиновников, которые внаглую издеваются над русскими по всей планете. Самое дикое законодательство. Мы предлагали – пусть люди приходят в посольство и подают заявления, пробейте их по базе данных, что они не преступники и выдайте русские паспорта. Нет, кучу справок надо, с ночи записываются люди, с ночи стоят русские, чтоб подать эти справки! 700 тысяч – взятка за получение гражданства! А у него нет этих денег!»

В ответ уральский депутат Иванов сообщил, что сейчас уже идет работа над комплексным законопроектом, в котором идет речь об упрощенном получении гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание. «Законопроект, очевидно, будет внесен правительством РФ в начале 2019 года», – резюмировал он.

Поправки в закон о гражданстве депутаты Госдумы приняли единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.18

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