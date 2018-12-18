Депутат Госдумы предостерёг от эйфории в связи с упрощением предоставления гражданства РФ

Депутат Государственной Думы, сопредседатель Экспертной группы Комитета по вопросам миграции Максим Иванов приветствовал одобрение российскими парламентариями в третьем чтении поправок в федеральный закон о гражданстве, которые дают Президенту России право в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Глава экспертной группы депутат Максим Иванов, комментируя сегодняшнее голосование для РИА «Новый День», подчеркнул, что главная цель поправок – позволить, в первую очередь, нашим соотечественникам, друзьям России, как можно быстрее и без лишних проволочек покинуть территории, где их жизни подвергаются реальной опасности.

«Не скрою, и я с трибуны об этом прямо заявил, что действие закона будет в первую очередь направлено на защиту наших соотечественников на Украине, где систематически нарушаются права человека, где ежедневно совершаются провокации и нагнетается нездоровая атмосфера ненависти», – отметил Иванов и добавил, что «пора предоставить нашим людям возможность цивилизованно покинуть цирковое представление, где жонглируют гранатой без чеки».

Вместе с тем, депутат уточнил, что открывая двери для лояльных соотечественников, необходимо проявлять законодательную бдительность, чтобы новым упрощённым порядком предоставления российского гражданства не воспользовались разного рода проходимцы и экстремисты, не имеющие никакого отношения к России, к её культуре, не владеющие русским языком.

«Мы не можем открыть двери для получения вида на жительства и российского гражданства для любого желающего – не связанного с Россией родным языком или иными прочными связями. Мы не может повторить ошибки ряда стран Запада и позволить въехать и обосноваться в нашей стране иностранным гражданам с экстремистскими и радикальными взглядами», – предупредил Иванов, подчеркнув, что дальнейшие законодательные изменения в этом направлении должны быть очень продуманными.

Отметим, что согласно новым поправкам, в гражданство Российской Федерации могут быть приняты соотечественники, проживающие в странах со сложной политической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима.

Две недели назад Государственная Дума единогласно приняла обращение к своим зарубежным коллегам в связи с обострением международной обстановки в результате непрекращающихся провокационных действий украинских властей.

Москва, Валентин Карамазов

Москва. Другие новости 18.12.18

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