Белый дом заявил об отсутствии оснований для импичмента Трампа после показаний Волкера

Показания спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и американского постпреда при ЕС Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса со всей очевидностью доказывают, что никаких оснований для импичмента президента Дональда Трампа не существует.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По её словам, Америка ещё раз убедилась, что США не ставили военную помощь Украине в зависимость от возобновления коррупционного дела в отношении вице-президента при Бараке Обаме Джо Байдена.

«Обе обнародованные сегодня стенограммы показывают, что свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее...

Посол Сондланд без обиняков заявляет, что он «не знал и не знает», когда, почему или кем было приостановлено оказание помощи Украине. По его словам, он «предполагал», что существовала увязка с помощью. Тем не менее, он не смог назвать никакой надежный источник такого предположения», – цитирует ТАСС представительницу Трампа.

Что касается показаний Волкера, то они полностью подтверждают, что президент США не принуждал Зеленского возбуждать дело против Байдена в обмен на военную помощь.

«Показания Волкера, напротив, подтверждают, что действий по принципу «услуга за услугу» быть не могло, так как украинцам сначала не было известно о приостановке выделения помощи. Никакое число малопристойных заголовков необъективной прессы, явно направленных на то, чтобы повлиять на обсуждение общественностью, не меняет того факта, что президент не совершил ничего предосудительного», – подчеркнула Стефани Гришэм.

Ранее Волкер и Сондланд дали показания американскому Конгрессу в рамках расследования «украинского досье» против Трампа.

Курт Волкер подтвердил, что президент знал о вмешательстве Киева в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон, а также рассказал о том, что Трамп никогда не верил в искренние намерения Зеленского бороться с коррупцией на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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