Американский суд обязал Госдеп обнародовать всю переписку по Украине

Суд столичного округа США дал администрации Трампа 30 дней, в течение которых должны быть опубликованы все документы, связанные со скандальной ситуацией вокруг Украины.

Иск с соответствующим требованием подала правозащитная организация American Oversight, обосновав это правом американского народа на свободу информации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», истцов, в том числе, интересует переписка госсекретаря Майка Помпео и адвоката президента США Руди Джулиани.

Вместе с тем, судья Кристофер Купер обязал представителей организации встретиться с внешнеполитическим ведомством США, чтобы определиться с объёмами затребованной документации.

В American Oversight вслед за демократами из Конгресса подозревают Трампа в преступном давлении на руководство Украины с целью получения компромата на своего главного конкурента на будущих выборах Джо Байдена.

Кроме того, американского президента обвиняют в незаконном отстранении от своих обязанностей посла США на Украине Мари Йованович, которая якобы боролась в «Незалежной» с коррупцией.

Между тем, недавно Печерский районный суд Киева возобновил закрытое ранее дело о совместном участии украинских властей и представителей Демпартии США в попытках повлиять на американские президентские выборы 2016 года в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Под подозрение попали бывший посол США на Украине Мари Йованович и экс-вице-президент США Джо Байден.

С украинской стороны привлечены бывшие сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые активно сотрудничали с демократами против Дональда Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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