Киевский суд возобновил дело о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года

Печерский районный суд Киева возобновил закрытое ранее дело о совместном участии украинских властей и представителей Демпартии США в попытках повлиять на американские президентские выборы 2016 года в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Под подозрение попали бывший посол США на Украине Мари Йованович и экс-вице-президент США Джо Байден. С украинской стороны привлечены бывшие сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые активно сотрудничали с демократами против Дональда Трампа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

«Сегодня было судебное заседание о возобновлении дела о незаконном вмешательстве сотрудников НАБУ во внутренние дела США, и оно закончилось решением судьи о возобновлении этого дела»,– цитирует ТАСС участников судебного заседания.

Иск в суд повторно, после незаконного закрытия дела, подал депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

По мнению Деркача, в 2016 году сотрудники НАБУ и Нацбюро расследований Украины совместно с посольством США и «международными общественными организациями» создали организованную преступную группу по продвижению кандидата Хиллари Клинтон на выборах президента США.

Главными ответчиками являются директор НАБУ Артем Сытник и бывший народный депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела неизбежно будут вскрыты факты координации деятельности вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с экс-послом Мари Йованович, которая помогала скрывать коррупционные связи Байденов на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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