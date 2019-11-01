Год до выборов президента США: демократы делают из Трампа «неизберабельного» кандидата

Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа нужна его оппонентам из демократической партии, чтобы сделать из него «неизберабельного» кандидата и лишить республиканцев шансов на победу на выборах главы государства в 2020-м году. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, руководитель Центра Североамериканских исследований (ЦСАИ) Виктория Журавлева отметила, что недооценивать импичмент Трампа не стоит. «Все гораздо серьезнее, чем мы обычно пытаемся это подавать, потому что процесс импичмента официально начат. Трамп уже официально стал четвертым президентом, против которого идет процесс импичмента. Это серьёзный показатель того, что происходит в американской политической системе и обществе», – подчеркнула Журавлева.

По ее оценке, хотя демократам, вероятнее всего, не удастся отстранить Трампа с поста главы государства, смысл происходящего нужно оценивать с точки зрения начавшейся предвыборной президентской гонки. «Результат, скорее всего, будет такой же, как и у предыдущих попыток сместить президентов с должности. Сенат контролируется республиканцами, а основная палата, где идет судебное разбирательство – Сенат. Маловероятно, что он проголосует за отстранение Трампа. Таким образом, если мы подходим чисто формально, то сместить Трампа через процедуру импичмента демократам не удастся. Но если смотреть неформально, то нынешний процесс – серьезный удар по имиджу Трампа с точки зрения приближающихся выборов и начавшейся избирательной кампании», – отметила эксперт.

Журавлева пояснила, что все, что делают демократы сегодня, призвано «нанести максимальный урон Трампу, как будущему или единственному кандидату от республиканской партии и, соответственно, единственному сопернику кандидату-демократу». «Об этом говорит максимальная медиатизация процесса и вывод эмоциональных проявлений процесса на публику. Им необходимо работать на электорат и сделать так, чтобы позиции Трампа пошатнулись. И чем больше общество будет склонно к тому, что президента нужно провести через процедуру импичмента, тем больше у демократов в 2020-м году будет шансов перетянуть в свою сторону, как минимум, независимых избирателей. И сейчас цифры показывают, что этот процесс смещения настроений общества демократам удалось запустить», – обратила внимание Журавлева.

Эксперт также напомнила, что если месяц назад за импичмент выступало только 42% американского общества, на сегодняшний день эта цифра уже составляет 51%. «Почему так важно посмотреть на настроения общества? Импичмент зависит от третьего участника, а третий участник – это общество. Исход зависит от того, насколько общество готово встать за президента. Билл Клинтон был на грани импичмента, но за год разбирательства общество полностью встало на сторону президента и фактически сказало «мы его прощаем». Это было очень важно для голосующих в Сенате», – уточнила Журавлева.

При этом эксперт отметила, что для Трампа сейчас начнется очень сложный этап – публичные разбирательства. «Все то, что месяц шло за закрытыми дверями, сейчас все это будет идти на публику и эмоциональный накал будет еще больше. И избиратель окажется еще более подвержен этому давлению. Я вполне не исключаю ситуацию, что его позиции будут настолько слабыми, что Трамп окажется неизберабельным», – пояснила она.

При этом Журавлева обратила внимание, что у республиканцев нет другого кандидата в президенты, кроме Трампа. «Как бы они не говорили про вице-президента, но за год до выборов не меняют кандидата, это очень сложная ситуация. Конечно, скорее всего, при любом исходе он будет выступать на выборах…» – считает эксперт.

В этой связи научный сотрудник ЦСАИ Александра Борисова отметила, что накал страстей вокруг фигуры Трампа еще больше усугубляет непростую социальную ситуацию в США. «Можно как угодно крутить ситуацию, кто-то говорит, что стало больше рабочих мест, что при Трампе стали лучше жить, но большинство продемократических избирателей говорит, что Трамп – национальный позор. Он вышел из Парижского договора по климату, вся шумиха с Гретой Тунберг, с экологией – это очень важно. Это вызывает главные протесты в городах. Для людей, принадлежащих к upper middle class (верхняя прослойка среднего класса), Трамп является не только национальным позором, он в долгосрочном плане президент-вредитель для них», – сказала она.

Напомним, накануне палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте в отношении Трампа. «За» проголосовали 232 конгрессмена, против – 196. Поводом для импичмента стало обвинение Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Демократы обвиняют Трампа в том, что в качестве дополнительного рычага давления на Киев он использовал военную помощь Украине, заморозив выделенные на эти цели $250 млн.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Москва, Мария Вяткина

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