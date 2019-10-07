Трамп обвинил спикера Палаты представителей конгресса в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент. Об этом он написал в Twitter.

По словам американского лидера, Пелоси знала о лжи и массовых подтасовках, совершаемые председателем специального комитета по разведке Палаты представителей Адамом Шиффе, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать. Трамп утверждает, что Пелоси наравне с Шиффом виновна в особо тяжких преступлениях, в том числе измене, и ей немедленно должен быть объявлен импичмент, передает ТАСС.

Ранее процедура импичмента была инициирована в отношении Дональда Трампа. О ее начале в сентябре объявила Нэнси Пелоси. Американского лидера обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Трамп якобы попросил его инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Трамп назвал ситуацию с запущенным в отношении него процесса импичмента государственным переворотом. «Я прихожу к выводу, что происходящее – не импичмент, а госпереворот», – написал Трамп в Twitter. Он считает, что все это делается, чтобы забрать голоса людей, их свободы, религию, армию, стену на границе и их права граждан Соединенных Штатов.

Как писал «Новый День», ранее лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что вынужден принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей. «У меня не будет иного выбора, кроме как принять это в соответствии с регламентом сената по импичменту», – заявил Макконнелл.

Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат. Для вынесения импичмента за это должны проголосовать две трети сенаторов, однако при наличии там республиканского большинства шансы на это невелики.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.10.19

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