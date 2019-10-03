Трамп открыто потребовал от Зеленского расследовать дело Байденов

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский должен быть честным лидером Украины и ответственно подойти к расследованию «жульнической схемы», которую организовали в «Незалежной» отец и сын Байдены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом американский президент заявил журналистам во время традиционной пресс-конференции на лужайке перед Белым домом.

Напомним, Хантер Байден был зачислен в штат украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings и получал там в качестве менеджера значительные суммы. Позже его отец Джо Байден заставил Петра Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина за то, что тот решил выяснить обстоятельства устройства на работу Хантера Байдена.

«Я думаю, что если бы они были честны по этому поводу, то начали бы серьезное расследование в отношении обоих Байденов. Это очень простой ответ. Им следует провести расследование в отношении Байденов...

Я бы сказал, что президент Зеленский, если бы я был на его месте, то я бы рекомендовал ему, чтобы он начал расследование в отношении Байденов, потому что ни у кого нет никаких сомнений в том, что это была жульническая схема, на все 100%», – заявил Дональд Трамп.

«Они избавились от прокурора, который был очень жестким, они избавились от него, а теперь пытаются сделать так, чтобы это выглядело иначе, но они от него избавились. Так что, если бы я был президентом Украины, я бы абсолютно точно рекомендовал поступить именно так», – приводит слова Трампа ТАСС.

Как сообщал «Новый День», ранее демократы из нижней палаты инициировали в отношении Трампа парламентское расследование, заподозрив главу государства в том, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он требовал провести расследование деятельности на Украине сына своего главного оппонента от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трампа обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на своего политического конкурента и запустили против американского президента процедуру импичмента.

Однако после публикации телефонного разговора министерство юстиции США не обнаружило в словах Трампа состава преступления.

Теперь, судя по всему, американский президент решил, что может открыто требовать от Украины расследования деятельности сына Джо Байдена на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.10.19

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