Госдеп запретил послу США в ЕС раскрывать детали переговоров Трампа и Зеленского

Государственный департамент США запретил американскому послу в Евросоюзе Гордону Сондланду давать показания в связи со скандальным телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского в июле текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно британскому изданию The Guardian.

Между тем, сам посол готов был раскрыть Конгрессу все подробности переговоров Госдепа с Офисом Зеленского. 8 октября он прибыл в Вашингтон, чтобы подготовиться к докладу.

Американские конгрессмены от Демократической партии заподозрили, что Гордон Сондланд мог помогать Трампу давить на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

«Посол Сондленд глубоко разочарован тем, что сегодня он не сможет давать показания. Он твердо верит, что всегда действовал в наилучших интересах Соединенных Штатов, и он готов ответить на вопросы комитета полностью и правдиво», – заявил адвокат дипломата Роберт Лускин.

Между тем, сам президент Соединённых Штатов не намерен отступать и уже открыто требует от Зеленского расследовать дело Байденов.

Напомним, Хантер Байден был зачислен в штат украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings и получал там в качестве менеджера значительные суммы.

Позже его отец Джо Байден (сегодня – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах), заставил Петра Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина за то, что тот решил выяснить обстоятельства устройства на работу Хантера Байдена.

Симферополь, Валентин Карамазов

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