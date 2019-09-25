В США начали процедуру импичмента Трампа, но отставка президенту не грозит

Палата представителей США, контролируемая Демократической партией, начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси в своем твиттере.

«Я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента», – заявила политик, добавив, что поручила шести комитетам «начать собственные расследования». По ее словам, Палата представителей рассмотрит вопрос, обращался ли Трамп за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена – наиболее вероятного кандидата от демократов и главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года. По ее словам, действия, предпринятые президентом, серьезно нарушают Конституцию. Никто не может находиться выше закона, подчеркнула спикер.

Поводом для начала процедуры импичмента стали телефонные переговоры Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп якобы пытался оказать давление на Зеленского, чтобы заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера и его возможных коррупционных связях и тем самым помочь нынешнему главе американской администрации переизбраться на второй срок. Надо отметить, что Хантер Байден связан с украинской газовой компанией Burisma Holdings. Он занимал пост в совете директоров Burisma, когда президентом США был Барак Обама. Трамп пообещал опубликовать расшифровку телефонной беседы с Зеленским, состоявшейся в июле текущего года, получив на это согласие Киева. Как ожидается, это произойдет 25 сентября. Зеленский, в свою очередь, заявил, что никакого давления Трамп на него не оказывал.

Президент США назвал происходящее «охотой на ведьм», обвинив демократов в том, что они намеренно испортили «важный день в ООН» – Трамп накануне выступил с речью на Генассамблее ООН. «Это плохо для нашей страны. Они даже не видели расшифровку разговора (с президентом Украины Владимиром Зеленским, – прим. ред.)», – написал Трамп в своем твиттере. «Демократы устраивают аферу с охотой на ведьм!», – заключил он.

В США, чтобы отстранить президента от должности, обвинения в его адрес должны пройти через голосование в Палате представителей. После этого их должны одобрить две трети членов Сената. Большинство в Сенате у однопартийцев Трампа. В Сенате уже заявили, что не допустят отставки президента.

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев связал сообщения о запуске процедуры импичмента Трампа с предстоящими в следующем году президентскими выборами. По его мнению, исход ситуации будет определяться «интересами противостоящих сторон в контексте избирательной кампании» (цитата по РИА «Новости»). Это «не прибавляет доверия к искренности инициаторов импичмента», резюмировал сенатор. Кроме того, политик усомнился в реализации идеи импичмента. «Если предположить, что инициаторы дойдут до запуска полномасштабного импичмента, у них вряд ли будут шансы на его реализацию, потому что для этого требуется квалифицированное большинство в палате представителей и половина Сената. Ни той, ни другой цифры у демократов – оппонентов Трампа совершено точно нет», – отметил Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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