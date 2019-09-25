Трамп потребовал извинений от демократов после опубликования телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп высмял своих политических оппонентов из Демократической партии, которые запустили против него процедуру импичмента.

Напомним, демократическое большинство американского Конгресса обвинило Трампа в давлении на Владимира Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена – своего главного соперника на предстоящих президентских выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», американский лидер указал в своём Твиттере, что все обвинения против него после публикации стенограммы телефонных переговоров с президентом Украины несостоятельны.

«Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано в телефонном разговоре с президентом Украины? Им следует это сделать, идеальный звонок стал для низ сюрпризом!» – написал Трамп.

Из опубликованной сегодня стенограммы разговора Трампа с Зеленским выяснилось, что президент США несколько раз упоминал Джо Байдена в связи с коррупционными связями его сына на Украине и жаловался украинскому президенту на незаконное приостановление дела против Хантера Байдена.

Вместе с тем, из разговора нельзя сделать вывод, что Трамп давил на Зеленского и ставил военную помощь Украине в зависимость от возобновления расследования против сына Джо Байдена.

Как сообщал «Новый День», накануне Палата представителей США, контролируемая Демократической партией, начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси в своем твиттере.

«Я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента», – заявила политик, добавив, что поручила шести комитетам «начать собственные расследования».

По ее словам, Палата представителей рассмотрит вопрос, обращался ли Трамп за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена – наиболее вероятного кандидата от демократов и главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Пелосси считает, что действия, предпринятые президентом, серьезно нарушают Конституцию. Никто не может находиться выше закона, подчеркнула спикер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.19

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