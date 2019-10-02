Власти США одобрили поставку ракетных комплексов на Украину

Власти США одобрили продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сделка о приобретении Украиной 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок была одобрена Госдепапртаментом и конгрессом. Ранее Минобороны Украины заявило о намерении купить у США Javelin в текущем году.

Кроме того, украинский президент обсуждал этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. Напомним, что Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin еще в 2017 году. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.

Предыдущая администрация во главе с президентом Бараком Обамой отказывалась это сделать, несмотря на многократные просьбы Киева. Власти РФ многократно предостерегали от поставок на Украину вооружений, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине помешают реализации Минских соглашений. Как напоминает РИА «Новости», против продажи оружия Украине также высказывались многие европейские политики, которые называли поставки вооружений Киеву рискованным путем выхода из кризиса.

Как писал «Новый День», в США инициировано парламентское расследование в отношении президента Дональда Трампа. Демократы из нижней палаты заподозрили главу государства в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы требовал провести расследование деятельности на Украине сына своего главного оппонента от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. В обмен на это он обещал посодействовать в оказании финансовой и военной помощи Киеву, считают демократы.

По их мнению, Трамп просил помощи иностранного государства с целью вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника и переизбрания на второй срок. Трамп это отрицает. Если по итогам расследования палата представителей проголосует за импичмент, то далее вопрос перейдет в сенат. Для вынесения импичмента за это должны проголосовать две трети сенаторов, однако при наличии там республиканского большинства шансы на это невелики.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.10.19

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