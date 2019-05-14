Генпрокурор Украины выдал Госдепу всю антитрамповскую агентуру в Киеве

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передал в Вашингтон имена сотрудников американской администрации, состоящих в Демпартии США, которые работали на Хиллари Клинтон и Джо Байдена против кандидата, а затем президента Дональда Трампа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы украинской генпрокуратуры.

Вместе с тем, Луценко подчёркивает, что вмешательство в американские выборы производилось исключительно американскими гражданами, хоть и с территории Украины.

«Я пользуюсь возможностью, я это отрицаю (украинское вмешательство), моя точка зрения, что вмешательство в американские выборы было с территории Украины, но должностными лицами и гражданами Соединенных Штатов Америки, которые занимали ту или иную должность на нашей территории», – заявил на брифинге Луценко.

Вместе с тем, генпрокурор пояснил, что американские сотрудники привлекали к кампании по дискредитации Трампа украинских граждан, «которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов».

Главную роль в исполнении «деликатных поручений» Клинтон и Байдена исполняла снятая недавно досрочно президентом Трампом с должности посол США на Украине Мари Йованович.

Украинский генпрокурор обвинил Йованович в делении украинских политиков на «своих и чужих».

«К сожалению, так произошло, что посол США, теперь уже бывший посол, не всегда доносила объективную информацию о ситуации в нашей стране, в частности, в правоохранительных органах. Мне кажется, что госпожа посол была слишком субъективна в своем отношении и делению на своих и чужих, фаворитов посольства, которые всегда были правы, в том числе Сытник, Лещенко, другие лица, и тех, которые плохие», – приводит слова Луценко «ПолитНавигатор».

Всю информацию о действиях американских сотрудников на Украине по дискредитации Трампа генпрокурор «Незалежной» на днях передал соратнику президента США экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.

Напомним, недавно Джулиани отменил запланированный ранее визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, обвинив последнего в том, что в его штабе работает «враг США и лично Дональда Трампа» депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

«Я думаю, что заявления отдельно взятого гражданина Лещенко являются его личным отношением и не могут влиять на наши межгосударственные отношения. Я бы хотел принести извинения господину Джулиани за те оценки, которые допускает Лещенко публично, а особенно не публично, в отношении господина Джулиани… Я очень рассчитываю, что господин Джулиани в скором времени будет в Украине и будет встречаться с теми должностными лицами, с которыми посчитает нужным. Если нужно, то и со мной», – заискивает перед американским руководством Луценко, предвосхищяя непредвиденные последствия своей возможной скорой отставки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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