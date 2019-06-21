Вашингтон требует от Киева немедленно расследовать действия Украины против Трампа

Личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани потребовал от президента Зеленского незамедлительно приступить к расследованию так называемого «Украиногейта» – вмешательства Киева в американские выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Джулиани написал в своём Твиттере.

«Новый президент Украины до сих пор молчит о расследовании украинского вмешательства в выборы 2016 года и вероятного подкупа Байдена президентом Порошенко. Время показать свое лидерство и расследовать оба дела, если вы хотите очистить Украину от того, что наделали люди Хиллари и Обамы», – написал ближайший соратник Дональда Трампа.

Напомним, церемония инаугурации Зеленского сопровождалась беспрецедентно низким уровнем представительства США. Приглашённый Джулиани со скандалом отказался в ней участвовать.

В середине мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передал в Вашингтон имена сотрудников американского дипкорпуса, состоящих в Демпартии США, которые работали на Хиллари Клинтон и Джо Байдена против кандидата, а затем президента Дональда Трампа.

Вместе с тем, генпрокурор пояснил, что американские сотрудники привлекали к кампании по дискредитации Трампа украинских граждан, «которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов».

Позже Рудольф Джулиани потребовал от нового президента Украины Владимира Зеленского перестать окружать себя людьми, связанными с криминальными элементами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.19

В Крыму организатор аттракциона бросил в море 14 человек. / Вопреки санкциям: про пещеру «Таврида» напишет авторитетный научный американский журнал. / Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»