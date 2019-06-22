Главу СБУ вызвали в США

В США по требованию американской стороны прибыл исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Баканов провел встречи со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил, заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом и членом Палаты представителей, сопредседателем украинского Конгресса Марсией Каптур.

По версии СБУ, целью пребывания главы ведомства в США было обсуждение возможного визита Зеленского в Вашингтон, украино-американского сотрудничества в сфере безопасности, в военно-технической и энергетической сферах.

Напомним, накануне ближайший соратник и личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани потребовал от президента Зеленского незамедлительно приступить к расследованию так называемого «Украиногейта» – вмешательства Киева в американские выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Об этом Джулиани написал в своём Твиттере.

«Новый президент Украины до сих пор молчит о расследовании украинского вмешательства в выборы 2016 года и вероятного подкупа Байдена президентом Порошенко. Время показать свое лидерство и расследовать оба дела, если вы хотите очистить Украину от того, что наделали люди Хиллари и Обамы», – написал адвокат Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.19

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