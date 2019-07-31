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Четверг, 1 августа 2019, 04:22 мск

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Консерватизм не продаётся: адвокат Трампа правильно написал название украинской столицы

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа республиканец Рудольф Джулиани взбудоражил украинские СМИ и всю украинскую блогосферу, написав название украинской столицы в традиционной русской транслитерации – Kiev.

Как известно, постмайданная Украина навязала официальному Вашингтону украиноязычный вариант наименования Киева – Kуiv.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», написание столицы Украины на русский манер Джулиани «допустил» в своём Твиттере, между делом расхваливая в собственных интересах незадачливого мэра Киева Виталия Кличко.

По словам экспертов, защищая Кличко от нападок марионеток олигарха Коломойского из команды президента Зеленского, Джулиани пытается взамен выведать у киевского мэра побольше информации о вмешательстве Украины в выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Кроме того, экс-мэр Нью-Йорка не раз заявлял, что шокирован назначением на должность главы президенской администрации Украины Андрея Богдана – бывшего адвоката одиозного олигарха Игоря Коломойского.

Именно Богдан затеял кампанию по дискредитации Кличко на посту мэра Киева.

Наблюдатели утверждают, что Кличко, зная неприязнь Джулиани к Богдану, вооружился компроматом на команду Зеленского и поехал в Вашингтон искать защиты у окружения Трампа.

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