Кандидат в президенты Джо Байден собирается сделать Украину приоритетом внешней политики США

Главный соперник Дональда Трампа от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден объявил о том, что во главу угла своей внешней политики поставит Украину и противодействие России в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление кандидата от «демократов» распространило радио «Голос Америки».

«Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена», – заявил соперник Трампа.

По его словам, Америка должна «поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок».

Кроме того, в случае своей победы на выборах, Байден намерен поддерживать энергетическую независимость Украины от России.

Отметим, что сына Байдена подозревают в коррупционных схемах и рейдерских захватах крупных энергетических активов на Украине.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пытаясь снискать расположение действующей американской администрации, передал в Вашингтон имена высокопоставленных американцев, состоящих в Демпартии США, которые работали в 2016 году на Хиллари Клинтон и Джо Байдена против кандидата в президенты Дональда Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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