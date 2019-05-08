Госдеп выдвинул ультиматум Украине

Спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер возложил всю вину за войну в Донбассе на Россию, однако недвусмысленно дал понять, что для разрешения конфликта Киев обязан сначала выполнить свою часть минских соглашений.

Под этими обязательствами подразумевается полная амнистия, особый статус Донбасса и организация выборов на территории ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью русской службе британской телерадиокомпании ВВС.

«Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия, хотя сейчас им это сложно выполнить, поскольку по ту сторону линии фронта воюет Россия. Провести амнистию по отношению к тем, кто совершил преступления, которые являются частью этого конфликта. Должны пройти местные выборы. А территориям должен быть присвоен особый статус, как это и сказано в Минских соглашениях», – подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

«Есть еще ряд предложений, в частности продолжительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до настоящего момента. Дальнейшее отведение тяжелого вооружения также было бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение действительно безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения. И многое другое, что обсуждалось ранее, но никогда не было выполнено. Возможно, сейчас есть шанс вновь вернуться к этому», – отметил Волкер.

На настойчивые намёки корреспондента о введении дополнительных санкций против РФ за раздачу паспортов жителям ЛДНР, американский дипломат ответил уклончиво, однако дал понять, что в Вашингтоне этот вопрос пока не поднимается.

По словам экспертов, настойчивое требование Волкера от Киева выполнить свою часть минских соглашений связано с последними продолжительными переговорами Путина и Трампа, которые состоялись вскоре после безрезультатного завершения расследования о заговоре американского президента и Кремля с целью вмешательства в американские президентские выборы против кандидата Хиллари Клинтон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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