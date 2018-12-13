Участник АТО пообещал проломить голову Усику во время штурма Лавры

Бывший каратель из украинского нацбата «Донбасс» (запрещён в РФ) Олег Дуб дал понять, что националисты вместе с раскольниками намереваются взять штурмом Киево-Печерскую Лавру.

При этом Дуб пригрозил чемпиону мира по боксу Александру Усику, который пообещал встать на сторону монахов, что националисты не станут с ним церемониться и могут даже проломить ему голову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом экс-участник АТО в Донбассе написал на своей странице в Фейсбуке.

«Усик заявил, что Лавру будет защищать от нас?! Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута?!.. А здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика.

Ну куда тебе с народом тягаться, оболтусу?! Там же полотенце никто на ринг не выбросит для спасения», – пригрозил Дуб чемпиону мира.

Напомним, сегодня уроженец Крыма, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что встанет на сторону монахов в случае начала штурма Киевско-Печерской Лавры украинскими националистами и раскольниками.

Кроме прочего, боксёр пояснил, что предоставление томоса Украине для него не является чем-то ценным, если это не принесёт единства православным верующим.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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