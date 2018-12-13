Крымчанин Усик поможет монахам отбивать Киево-Печерскую Лавру от радикалов

Уроженец Крыма, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик придёт на помощь монахам в случае начала штурма Киевско-Печерской Лавры украинскими националистами и раскольниками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом чемпион рассказал в эфире телеканала «112 Украина»

На вопрос украинского телезрителя, как он поступит, если начнут захватывать Лавру и совершать насилие над её защитниками, Усик ответил: «Я встану на сторону монахов».

Кроме того, боксёр пояснил, что предоставление автокефалии Украине для него не является чем-то ценным, если это не принесёт единства православным верующим.

«Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его (Томос) давали. Ничего не зависит, дадут Томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное», – считает Усик.

По мнению чемпиона, только сам человек добровольно может выбрать для себя и Бога и Церковь, и никто не имеет права принуждать его вставать на чью-то сторону.

Напомним, Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Но единственная каноническая церковь на Украине – УПЦ Московского патриархата не требует автокефалии. В связи с чем Синод Русской православной церкви МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась РПЦЗ.

Между тем, УПЦ МП сохраняет лидерство по числу приходов на Украине, а монастырей неканонических церквей больше лишь в трех областях западной части стране, где проживает значительное количество националистически настроенных граждан.

Недавно режим Порошенко с помощью СБУ предпринял давление на канонических священников с целью принудить их присоединиться к созданию так называемой единой украинской церкви под началом Константинополського патриархата. Несогласные, а таких подавляющее большинство, подвергаются политическому и уголовному преследованию.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.12.18

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