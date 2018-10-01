Украинский чемпион по боксу: Отобрать Крым – это решение Бога

Уроженец Крыма, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик объяснил божьей волей присоединение Крыма к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение Усик выразил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который поинтересовался какие ощущения испытывал боксер от произошедшего на полуострове в 2014 году.

«Я смотрю на то, что всё происходит с попущением Господним. Потому что Бог попускает всё то, что происходит. По каким-то причинам, нашим. Он дал нам апостолов, которые говорят, что нам делать, а мы уже выбираем свой путь. Он говорит: вот этот путь – это путь спасения, а этот путь – другой. И мы часто колеблемся, какой же нам путь выбрать. Но вот спасения путь – он очень трудный. Это путь страдания, это трудный путь – это надо идти, пробиваться через какие-то тернии», – заявил спортсмен.

На вопрос Гордона стало ли присоединение Крыма к России «личной трагедией» для боксера, Усик признался, что испытывает дискомфорт.

«Очень неудобно, естественно. Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба какая-то. Это катастрофа», – сказал боксер.

Тем не менее, Усик подтвердил, что продолжает посещать Крым, так как там у него «большое количество друзей, первый тренер, клуб»: «Я не перестаю с ними общаться или ездить туда. Потому что у меня там похоронены мои предки – бабушки, дедушки. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально-то меня там начали знать: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования», – рассказал спортсмен, добавив, что его близкие в Крыму не осуждают того, что он выступает под украинским флагом.

Во время интервью Гордон напомнил, что Усик обычно избегает прямых ответов на вопрос «Чей Крым?», и еще раз задал его боксеру. Однако спортсмен не стал нарушать свою традицию: «(Крым) – Божий. Это по-настоящему», – ответил Усик, предположив, что «от воли Господней» зависит и то, станет ли когда-нибудь Крым украинским.

Напомним, после того как в июле в финале Всемирной боксерской суперсерии Усик победил российского боксера Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в весе до 90,7 кг, объединив все четыре пояса – WBC, WBO, WBA и IBF и получив трофей имени Мухаммеда Али, украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру звание Героя Украины. Однако Усик отказался от награды.

Первый тренер спортсмена Сергей Лапин, работающий в Крыму, в комментарии РИА «Новый День» предположил, что отказ боксера может быть связан с тем, что «это звание сейчас присваивается и тем людям, которые запятнали себя кровью».

Киев, Леонид Маковецкий

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