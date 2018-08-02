Первый тренер Усика: «Александру не нужны награды Украины, запятнанные кровью»

Украинские деятели сознательно пытаются втянуть в политические скандалы известного боксера, крымчанина Александра Усика, представляющего на ринге «Незалежную», чтобы использовать его для собственного пиара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый тренер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Сергей Лапин уверен, что «99% жителей Украины радуются за своего спортсмена». Но отдельные личности просто пытаются получить свою выгоду за счет достижений спортсмена, обвиняя его в недостаточном патриотизме.

«Остальные – все за него. Потому что он превознес Украину как спортивную державу. Не как политическую, а как спортивную. А спорт с политикой смешивают только, извините за выражение, проститутки. Которых сейчас очень много в средствах массовой информации. От этого надо уходить. Потому что одно лишнее маленькое слово может сделать большую войну», – сказал корреспонденту РИА «Новый День» Лапин.

Напомним, в июле Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии победил российского боксера Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в весе до 90,7 кг, объединив все четыре пояса – WBC, WBO, WBA и IBF, и получив трофей имени Мухаммеда Али.

Несмотря на спортивную победу спортсмена, украинские радикалы обвинили его в том, что он не выкрикнул на ринге националистический лозунг «Слава Украине». До этого националисты также высказывали свое неодобрение по поводу того, что Усик согласился провести бой в Москве. К «травле» спортсмена периодически подключаются некоторые украинские СМИ.

Между тем, после победы спортсмена премьер-министр «Незалежной» Владимир Гройсман подал идею президенту Петру Порошенко присвоить боксеру звание Героя Украины, от которого Усик уже публично отказался.

«Я думаю, что это звание сейчас присваивается и тем людям, которые запятнали себя кровью. У некоторых из них руки по локоть в крови. Может, поэтому он отказался. Александр – спортсмен. Ему нужны спортивные награды, не запятнанные кровью, пусть присваивают их», – отметил Лапин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.08.18

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