«Не нужны мне ваши звезды…» Крымчанин Усик отказался от звания «Герой Украины»

Боксер Александр Усик, первым из украинцев получивший титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, отказался от звания «Герой Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 июля Усик был признан победителем в бое с российским боксером Муратом Гассиевым. В результате он стал абсолютным чемпионом мира в весе до 90,7 кг, объединив все четыре пояса – WBC, WBO, WBA и IBF, а также обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Премьер-министр «Незалежной» Владимир Гройсман предложил президенту Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Тем временем, сам спортсмен сразу после боя уехал в Крым, где он родился и вырос, а 1 августа заявил, что ему не нужны никакие подарки и звания от правительства:

«Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой... Не нужны мне никакие звезды! Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем! Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии какие-то, потому что это не то. Потому, что когда ты идешь, и люди говорят: мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях и до 3-х часов, сколько бой длился, мы молчали, переживали и смотрели телевизор – вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете, кому попало», – заявил Усик.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.08.18

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