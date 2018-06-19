Украинские радикалы начали травлю крымского боксера Усика

Украинские радикалы начали травлю чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Усик начинал свою карьеру в родном для него Крыму, но после референдума 2014 года уехал в Киев, считает себя украинским боксером и на ринге представляет «Незалежную». Тем не менее, его согласие провести финальный бой в рамках Всемирной суперсерии бокса с россиянином Муратом Гассиевым в Москве разгневало националистов, которые заявили, что больше не намерены считать его украинским спортсменом.

Сначала бой Усика и Гассиева должен был пройти в мае в Саудовской Аравии, однако из-за травмы украинского боксера встречу перенесли. Эксперты прогнозируют зрелищный поединок, который станет важнейшим в карьере для участвующих в нем непобежденных спортсменов. Однако на Украине предлагают не поддерживать своего представителя и бойкотировать поединок.

«Для меня после этого решения Усика – он не украинский боксер, но главная моя задача состоит не в этом личном внутреннем признании, а в том, чтобы так считал еще хотя бы один человек, который сейчас так не считает. Так и изменим ментальность, страну и государство, начиная с отношения к второстепенным вещам – заканчивая основополагающими. Работаем!», – написал на своей странице в Facebook спикер запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Назар Приходько.

Отметим, что мнение радикалов разделают далеко не все украинцы. Так, несмотря на призывы националистов бойкотировать чемпионат мира в России, посмотреть футбольные матчи приехали не менее 6 тысяч жителей «Незалежной».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.06.18

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