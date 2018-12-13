На первую службу Константинопольского патриархата в Киеве пришли 50 человек

Православные верующие Украины проигнорировали первую архиерейскую литургию в ставропигии Вселенского патриархата в Андреевской церкви в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», литургия во главе с константинопольскими экзархами началась утром и велась на украинском языке.

Всего на службе присутствовали 50 человек, большинство из которых журналисты и несколько чиновников.

Среди чиновников отметились руководитель Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, советник президента Украины Ростислав Павленко, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Организаторы действа, столкнувшись с полным отсутствием интереса украинских верующих к службе, поспешили заявить для прессы, что присутствие мирян на литургии изначально не планировалось.

Однако неподконтрольные режиму Порошенко СМИ отрицают этот факт.

Напомним, кроме абсолютного неприятия Вселенского патриарха со стороны канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, у константинопольских экзархов также обострились отношения с филаретовскими раскольниками киевского патриархата.

Глава раскольников Филарет недоволен тем, что патриарх Варфоломей полностью игнорирует его мнение в отношении будущего так называемой «единой украинской православной церкви».

Как сообщал «Новый День», уроженец Крыма, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что придёт на помощь монахам в случае начала штурма Киевско-Печерской Лавры украинскими националистами и раскольниками.

Симферополь, Валентин Карамазов

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