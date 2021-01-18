Церковь Порошенко вычеркнула крещенское купание из украинских религиозных обрядов

Созданная Петром Порошенко совместно с американским Госдепом «православная церковь Украины» (ПЦУ) заявила, что купание на Крещение не является «казацкой традицией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении ПЦУ в Фейсбуке.

По словам раскольников, традиция купания в проруби зародилась на Украине в 90-х годах прошлого века под влиянием из РФ, где принято кидаться в ледяную воду после бани.

«У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого явления ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста», – говорится в обращении.

В ПЦУ заявили также, что окунание не смывает грехи.

«Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого. Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор – должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все «за» и «против»: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии», – заявляют в ПЦУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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