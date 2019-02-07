Самозванец! Православная церковь Чехии и Словакии не признала ПЦУ и Епифания

Православная церковь Чехии и Словакии отказалась признавать так называемую Православную церковь Украины, а её главу Епифания считает самозванцем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви со ссылкой на митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава.

«На самом деле Православная Церковь Украины существует веками – от времен равноапостольного Владимира и княгини Ольги, со дня крещения в Днепре, и у нее есть Предстоятель – это Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий», – заявил митрополит Ростислав.

По словам Ростислава, так называемая интронизация Епифания – издевательство над традициями православия. Констанитнопольские иерархи «сочли ни за что то, что было подтверждено веками», провозгласив «этого самозванца» Епифания вместо канонического митрополита Онуфрия, который по праву возглавляет украинское православие.

«Мы прибыли в пределы Русской Православной Церкви не как сторонники какой-нибудь партии – мы прибыли поддержать канонический статус Блаженнейшего митрополита Онуфрия», – отметил Ростислав.

Напомним, на так называемую интронизацию Епифания, проходившую в Софийском соборе, не прибыл ни один глава православных поместных церквей. Не посетил литургию и один из лидеров украинских раскольников Филарет. В украинских СМИ появилась информация, что прийти ему якобы категорически запретили врачи.

Впрочем, и площадь перед Софийским собором в день интронизации митрополита была пуста. Перед храмом собрались полицейские и сотрудники нацгвардии, при этом рядовые граждане мероприятие проигнорировали.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.19

Германия и Франция: Жители Донбасса всё меньше считают себя украинцами. / Киевский режим снял ответственность с путчистов за убийство крымских беркутовцев. / Глава Крыма 2,5 года не замечал безобразную работу Фонда капремонта. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»