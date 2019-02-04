Украинские раскольники придумали новый рецепт возвращения Крыма

Глава украинских раскольников Епифаний призвал покончить с канонической церковью на Украине. По его словам, таким образом, уйдет влияние Русской Православной Церкви, произойдет «объединение всех украинских православных», как следствие, Донбасс и Крым вернутся под власть Киева.

В интервью «Радио Свобода» Епифаний назвал РПЦ последним форпостом президента России Владимира Путина на Украине.

«И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы в единой поместной православной церкви, завершится война на Донбассе и Крым будет возвращен Украине. Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до этого времени. Ибо если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны на Донбассе», – заявил глава украинских раскольников.

Епифаний подчеркнул, что с утверждением единой церкви на Украине, Россия постепенно потеряет влияние через души православных украинцев.

Между тем, на так называемую интронизацию Епифания, проходившую в Софийском соборе, не прибыл ни один глава православных поместных церквей. Не посетил литургию и один из лидеров украинских раскольников Филарет. В украинских СМИ появилась информация, что прийти ему якобы категорически запретили врачи.

Впрочем, и площадь перед Софийским собором в день интронизации митрополита была пуста. Перед храмом собрались полицейские и сотрудники нацгвардии, при этом рядовые граждане мероприятие проигнорировали.

На прошлой неделе Киев фактически узаконил схему рейдерского захвата православных храмов. 28 января президент Украины Порошенко подписал закон об «изменении юрисдикции религиозных общин», по сути, разрешив раскольникам захватывать церкви. Ранее глава государства в эфире украинского телевидения практически открытым текстом объявил, что штурм и захват Лавр – дело времени.

31 января президент России Владимир Путин пообещал защитить права православных верующих на Украине. «К сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат», – заявил российский лидер.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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