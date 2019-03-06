Украинские раскольники пожаловались в ООН на «притеснения» в Крыму

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) написала жалобу в ОБСЕ и ООН из-за оказываемого на раскольников «давления» в Крыму и Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё заявление ПЦУ опубликовала на собственном сайте.

В частности указывается, что гонениям якобы уже на протяжении 5 лет подвергается так называемый архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Павел Кущ).

Напомним, Кущ был задержан в крыму за мелкую кражу, а затем выпущен и привлечён к административной ответственности, в том числе, и за нецензурную брань. К слову, Павел Кущ одним из первых после воссоединения Крыма с Россией поспешил получить российский паспорт.

В призыве к ООН и ОБСЕ также звучат дежурные обвинения в адрес канонической Украинской православной церкви, действующей на территориях народных республик Донбасса, где, по утверждению «ПЦУ» «существенно ухудшилась» ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания.

Кроме того, утверждается, что деятельность общин «ПЦУ» в Донецке и Луганске якобы находится под угрозой запрета, а «священников» ждёт депортация.

В связи с этим ПЦУ потребовала от Евросоюза, ОБСЕ, ООН и стран Нормандской четвёрки «повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений».

Напомним, представители бывшей УПЦ киевкого патриархата, а ныне – «ПЦУ» провоцируют имущественный конфликт в Крыму.

Украинские раскольники отказываются регистрироваться в Крыму по российским законам и публично заявляют о гонениях и «уничтожении украинской церкви».

В частности, «ПЦУ» отказывается оформлять своё помещение в соответствии с российскими законами.

Так называемый архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) заявил, что российские власти отбирают у них собор, перешедший от УПЦ КП к новой порошенковской «церкви».

Министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина опровергла эти заявления: «Ничего мы у них не отбираем. Наоборот, предлагали им узаконить отношения. Но они на территории Крыма не перерегистрировались как юридическое лицо, поэтому мы лишены этой возможности».

Как сообщал «Новый День», ранее покровитель украинских раскольников константинопольский патриарх Варфоломей потребовал передать ему монастыри Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

В Крыму военнослужащий получил 5 лет «строгача» за смертельный удар незнакомцу. / На Украине ужаснулись, сколько газа забрали с собой крымчане. / Киев раскрыл «План А» в надежде на продление контракта о транзите газа из РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»