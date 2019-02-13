Украинские раскольники провоцируют имущественный конфликт в Крыму

Украинские раскольники отказываются регистрироваться в Крыму по российским законам и публично заявляют о гонениях и «уничтожении украинской церкви».

Представители новой украинской раскольничьей ПЦУ в Крыму (бывшей УПЦ КП) отказываются оформлять своё помещение в соответствии с российскими законами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вчера так называемый архиепископ Симферопольский и Крымский (ПЦУ) Климент заявил, что российские власти отбирают у них собор, перешедший от УПЦ КП к новой порошенковской «церкви».

Министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина опровергла эти заявления.

«Ничего мы у них не отбираем. Наоборот, предлагали им узаконить отношения. Но они на территории Крыма не перерегистрировались как юридическое лицо, поэтому мы лишены этой возможности», – цитирует министра «Интерфакс».

По словам Анюхиной, арендуемое ПЦУ помещение находится в собственности Республики Крым.

«У них договор закончился, и теперь его нужно переоформить. Мы им предложили переоформить, но их настоятель в последнее время на территории Крыма не появляется и документы не подает», – пояснила министр и добавила, что власти республики готовы предоставить ПЦУ помещение при надлежащем его оформлении.

Тем временем Климент угрожает устроить беспорядки у администрации президента в Киеве и начать голодовку.

Напомним, ранее Симферопольская и Крымская епархия канонической УПЦ назвала действия константинопольского патриарха Варфоломея беспрецедентным вмешательством во внутрицерковные дела Украины.

«Духовенством епархии единогласно было принято решение высказать неодобрение по поводу беспрецедентного вмешательства представляющего Константинополь патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола, осуществленных на Украине», – говорится в заявлении митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.02.19

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