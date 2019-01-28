РПЦ: Украинские раскольники окажутся в небытии вместе с киевской властью

Русская Православная Церковь предрекла «небытие» украинским раскольникам, которые выполняют «грязный политический проект» вместе с нынешними киевскими властями. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня руководитель пресс-службы Московского Патриарха, священник Александр Волков на пресс-конференции в Москве.

По словам Волкова, церковная ситуации на Украине продолжает сильно беспокоить РПЦ. «Явных и видимых изменений, к сожалению, нет. Был некий всплеск событий и за ними последовавших комментариев и заявлений, но сейчас эта катастрофа украинского православия находится в постоянно пульсирующем положении», – констатировал он.

По его оценке, надежды на восстановление единства украинской церкви нет из-за политической обстановки в стране. «Понятно, что политические власти на Украине продолжат осуществлять свой грязный политический проект, связанный с использованием церкви и раскола на Украине. Понятно, что церковный раскол на Украине из-за всех этих действий только лишь усилился, что разделение в обществе и внутри Украины никак не преодолено, а только усилено», – подчеркнул Волков.

При этом священник выразил уверенность, что после преодоления политического и социального раскола на Украине церковь также воссоединится. «Люди приходят и уходят. Политики возникают и пропадают, имена их забываются. А вот Церковь никуда не денется, никуда не денется и Украинская каноническая православная церковь. Раскольники сейчас максимально близко соединились с политиками на Украине – эти самые украинские политики несомненно уйдут и в небытие за собой утянут всех предводителей и участников раскола, если они не покаются и не постараются с какими-то усилиями вернуться в лоно канонической церкви», – сказал Волков.

Он отметил, что происходящее на Украине – «особая боль патриарха Кирилла». «Он не перестанет молиться и делать все от себя зависящее, чтобы помочь нашим братьям на Украине. Здесь мы (РПЦ) продолжим принимать все возможные усилия для того, чтобы обозначать позицию и делать все, чтобы те люди, от которых зависят решения, поменяли свою позицию», – сказал священник.

В этой связи Волков отметил и то, что тема украинского кризиса будет затронута и на торжествах, приуроченных к 10-летию интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По его словам, в Москву ожидается приезд крупных делегаций со всего мира. В частности, приедут предстоятели Антиохийской, Сербской, Чешской Церквей и Православной Церкви в Америке, а также делегации Александрийской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Польской Церквей.

«Само по себе присутствие большого числа гостей из поместных православных церквей в Москве уже свидетельствует о межправославном единстве и говорит о многом. Я могу предположить, что в рамках встреч патриарха с главами и делегациями тема мирового православия не может не быть затронута. Потому что по-евангельски, если страдает один член, мы говорим о Константинопольской церкви, впавшей сейчас в ересь и заблуждение, то страдает и все тело. И, конечно, всему телу мирового православия и всем поместным православным церквям самое время задуматься над тем, как можно помочь Константинопольской церкви выбраться из той тупиковой ситуации, в которую она сама себя поместила. Это (торжества) возможность для диалога и обсуждения», – считает он.

«Мы с упованием смотрим вперед в будущее. Мы убеждены, что как бы катастрофичным ни было то, что происходит – это катастрофа, которая может и будет преодолена», – подчеркнул Волков.

Он также обратил внимание, что широкий общественный резонанс, который возник вокруг церковного раскола на Украине, свидетельствует о том, что тема веры и Церкви является очень важной для жителей России.

«Если бы церковная тематика не интересовала людей, то в топе «Яндекса» бы каждый день не появлялись бы новости о событиях на Украине. Это неприятный пример, но, так или иначе, он показывает, насколько современное общество заинтересовано в том, что происходит внутри церкви и как церковь отвечает на те вызовы, которые ставит перед ней современность», – заключил священник.

Как ранее сообщал «Новый День», в декабре в Киеве состоялся «объединительный собор», в котором приняли участие преимущественно представители неканонических религиозных структур. По итогам мероприятия участники избрали главу «новой автокефальной церкви». 6 января Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» сочли пустышкой, а день подписания этого томоса – трагическим в истории вселенского православия.

Москва, Мария Вяткина

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