На Украине раскольники с националистами захватили только что воссозданный храм Александра Невского

В поселке Белые Вежи Черниговской области адепты созданной Петром Порошенко раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ) вместе с представителями запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода» захватили восстановленный на деньги меценатов старинный храм Александра Невского Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила Нежинская епархия УПЦ.

«26 сентября в селе Белые Вежи Черниговской области произошёл захват православного храма в честь святого Александра Невского.

Старинный храм был построен в 1855 году Александром Кочубеем, потомком легендарной исторической личности судьи Войска Запорожского Василия Кочубея. Церковь в Белых Вежах простояла до середины XX века, пока советские власти не закрыли святыню, а затем и вовсе уничтожили.

У местных жителей не было средств на восстановление храма, они были вынуждены окормляться в соседних сёлах. Свято-Александровский храм находился в руинах вплоть до недавнего времени, когда у местной православной общины появились меценаты, готовые восстановить христианскую святыню.

Начались реставрационные работы, старинный храм был восстановлен в первозданном виде, и в это воскресенье, 27 сентября, у общины Украинской Православной Церкви должна была состояться первая Литургия.

Светлое событие в Белых Вежах было омрачено масштабной провокацией местных адептов ПЦУ и депутатов ВО «Свобода» (запрещена в РФ). По мнению представителей Нежинской епархии УПЦ, в преддверии местных выборов, сторонники ВО «Свобода» решили взять на щиты религиозную тему. Они принялись за организацию рейдерского захвата восстановленной церкви, устраивая провокации и сыпля угрозами в адрес православной общины.

Казалось бы, абсурд, но они заявили свои притязания на храм святого Александра Невского, восстановленный трудами и средствами православных меценатов для православной общины. Адепты ПЦУ и представители «Свободы» ворвались в святыню. Они сорвали замки и, при информационной поддержке «5 канала» Петра Порошенко, заняли храм.

На данный момент, меценаты, община и представители епархии УПЦ готовят официальное заявление. Мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и публиковать новые сведения», – заявили в Нежинской епархии УПЦ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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