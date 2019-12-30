Адепты «церкви» Петра Порошенко избили украинских православных Московского патриархата

Раскольники из созданной экс-президентом Украины Петром Порошенко так называемой «Православной церкви Украины» избили священников и мирян канонической Украинской православной церкви, охранявших от захвата Свято-Покровский храм в селе Новоживотов Оратовского района Винницкой области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил благочинный Оратовского района, протоиерей УПЦ (МП) Дмитрий Цмокало.

По его словам, нападавшие, которые находились в неадекватном состоянии, подъехали к храму на трёх машинах.

«Мы сразу, там нас было пять священников и пять мирян, подошли к двери храма, стали, чтобы их не допустить. Активисты светили в глаза фонариками и начали бить всех. Били, толкали, одному священнику, молодому, из другого прихода Оратовского района, разбили губу так, что зашивали в больнице. Пономарю, который тоже приехал из Оратова со мной, разбили нос, губу тоже ему сшили, сильно так им дали. И батюшку Петра, настоятеля храма, сбросили с лестницы и начали бить ногами», – рассказал протоиерей.

Злоумышленники во время жестокого избиения православных применяли кастеты и разбежались лишь после прибытия наряда полиции.

Задержаны и допрошены трое нападавших. Ведётся расследование.

Напомним, так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) во главе с раскольником Епифанием, создана по инициативе Петра Порошенко в сговоре с константинопольским патриархом Варфоломеем при участии США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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