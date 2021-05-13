Раскольники «церкви Порошенко» напали с кулаками на прихожан УПЦ московского патриархата

Адепты так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной экс-президентом Петром Порошенко, попытались отбить храм у прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области. Произошла массовая драка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», медицинская помощь потребовалась 24 участникам потасовки. Один человек срочно госпитализирован.

Инцидент произошел в селе Заболотье Ровенской области, где прихожане УПЦ защищают от раскольников Свято-Иоанно-Богословскую церковь.

Боевики ПЦУ попытались ворваться в храм и предъявить на него свои права.

Сейчас Церковь опечатана и закрыта правоохранительными органами. Полиция патрулирует улицы на подходах к храму.

Напомним, что храмы Украинской православной церкви постоянно подвергаются нападкам националистов и раскольников с целью их захвата и передачи в лоно «ПЦУ».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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