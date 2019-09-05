Иерусалим отказался признавать церковь Петра Порошенко

Глава Иерусалимской православной церкви Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать «Православную церковь Украины» (ПЦУ) во главе с раскольником Епифанием – созданную Петром Порошенко в сговоре с константинопольским патриархом Варфоломеем при участии США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт Московского патриарха Кирилла.

Феофил III во время приёма митрополита Минского и Заславского Павла на Святой земле заявил, что для него существует только одна украинская православная церковь – каноническая УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.

«Я признаю только одну православную церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий», – заявил Патриарх Иерусалимский и добавил, что осуждает украинский раскол и его инициаторов.

По сообщениям СМИ, Феофил впервые высказался о церковном конфликте на Украине.

Напомним, ранее предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II также отказался признавать украинскую раскольническую ПЦУ.

Кроме того, сегодня киевский суд отказался ликвидировать другую раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Её предстоятель Филарет рассорился с Епифанием и заявляет, что УПЦ КП является «единственной праведной церковью» на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.09.19

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