Архиепископ Афинский отказался признавать церковь украинских раскольников

Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II не воспользовался своим правом признавать или не признавать созданную Петром Порошенко в сговоре с константинопольским патриархом Варфоломеем при участии США неканоническую «православную церковь Украины» (ПЦУ) во главе с раскольником Епифанием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило греческое издание «Ромфея».

Священный синод Элладской православной церкви, рассматривая вопрос о признании так называемой «ПЦУ», наделил архиепископа Афинского единоличным правом решить вопрос об отношении ЭПЦ к новой украинской религиозной структуре.

Однако Иероним II отказался от этой привилегии.

«Я не могу взять на себя такую ​​ответственность, я передам её Синоду иерархии», – заявил греческий предстоятель.

Сообщается, что синод элладской иерархии соберётся в октябре 2019 года. В нём примут участие 83 греческих митрополита.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместный документ с Константинопольским патриархом Варфоломеем, который при подстрекательстве Петра Порошенко внёс раскол в украинское православие, предоставив автокефалию киевским раскольникам.

Эксперты связали этот демарш Зеленского не с заботой президента о канонической Украинской православной церкви, а исключительно с нежеланием поддерживать своего бывшего главного политического соперника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.08.19

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