Зеленский не поддался на хитрость и отказал Константинопольскому патриарху

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию выполнил первое из многочисленных предвыборных обещаний – не вмешиваться в религиозную жизнь государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава «Незалежной» отказался подписывать совместный документ с Константинопольским патриархом Варфоломеем, который при подстрекательстве Петра Порошенко внёс раскол в украинское православие, предоставив автокефалию киевским раскольникам.

Фанар (резиденция Варфоломея), ради заполучения подписи Зеленского на совместном документе, пошёл на хитрость, подсунув украинскому президенту «не имеющее идеологического и политического звучания» заявление на экологическую тему.

Однако получил категорический отказ.

Отметим, что заявление было подготовлено совместно Фанаром и украинским МИДом. Как известно глава МИД Украины Павел Климкин является преданным соратником Петра Порошенко и уже успел разругаться с новым президентом.

«Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», – заявил Зеленский, имея в виду, что созданная под патронатом Константинополя раскольническая ПЦУ, в отличие от канонической УПЦ, не имеет никаких прав и обязана подчиняться Варфоломею.

Между тем, в «Незалежной» уже началась вражда между раскольниками – происходят войны и стычки за храмы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.08.19

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