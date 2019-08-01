В Петухах под Киевом украинские раскольники подрались за храм

В селе Петухи Киевской области священники созданной Петром Порошенко «ПЦУ» захватили храм УПЦ Киевского патриархата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о рейдерском захвате прихода сообщила в Фейсбуке пресс-служба УПЦ КП.

Сообщается, что представители ПЦУ силой проникли и захватили храм святого Иоанна Златоуста Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

«В частности, от рук священников ПЦУ тяжело пострадал один из старейших священников благочиния протоиерей Георгий Кушнирук. Его душил за горло до потери сознания фастовский благочинный ПЦУ протоиерей Михаил Данилов, в то время как другой – священник Иван Штефюк – выкручивал батюшке руки. Одному из священников Киевского Патриархата был разбит нос», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в День Крещения Руси враждующие церкви украинских раскольников провели крестные ходы, на которые собралось в сотни раз меньше верующих (около 2 тысяч), чем на прошедший днем ранее Крестный ход канонической Украинской православной церкви (300 тысяч верующих).

Как сообщал «Новый День», в начале июля Православный приход села Морозовка Бориспольской епархии, обманом переведённый под начало созданной Петром Порошенко так называемой «ПЦУ», вернулся в каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.19

Кличко наносит ответные удары команде Зеленского. / Внезапно: в доме нового главы Севастополя начали срочный ремонт. / Их посылали на чужую войну: ученые исследуют останки, найденные в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»