Варфоломей в Стамбуле вручил томос украинским раскольникам

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для созданной режимом Порошенко «Православной церкви Украины» (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.

Как сообщал «Новый День», в новую религиозную структуру слились раскольники Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви киевского патриархата. Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась от автокефалии и томоса от Константинополя, заявив, что не нуждается в неуместном и неканоническом «признании» со стороны.

Накануне подписания в храме Святого Георгия в Стамбуле Варфоломей провёл молебен при участии главы ПЦУ Епифания.

На церемонии присутствовали Пётр Порошенко и экс-президент Украины Виктор Ющенко.

В Русской православной церкви документ назвали ничтожной бумагой.

«Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине – оно все равно наступит», – заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, назвав константинопольский томос простой бумагой.

«Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол», – цитирует Легойду ТАСС.

Между тем, Варфоломей потребовал от всех православных церквей мира признать искусственно созданную ПЦУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.01.19

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