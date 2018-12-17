«Это просто дата»: Украинские раскольники намерены перенести Рождество с 7 января на 25 декабря

Назначенный режимом Порошенко глава раскольнической ПЦУ Епифаний (Думенко) намерен внушить украинцам, что не стоит воспринимать празднование Рождества 7 января «как догму», а лучше придерживаться нового стиля.

Как известно, Константинопольский патриархат, под начало которого перешли раскольники, отмечает Рождество по григорианскому календарю, то есть, 25 декабря.

Вместе с тем, Епифаний понимает, что спешка в этом очень чувствительном вопросе может обернуться недовольством даже среди приверженцев неканонической церкви. Поэтому ПЦУ решило действовать осторожно и будет «доказывать и убеждать» свою паству отказаться от юлианского календаря постепенно.

«Даже если мы вспомним о праздновании Рождества Христова, о календаре. Если мы поменяем с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не примет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда возможно делать и принимать решения», – увещевает Епифаний.

Насколько деликатно станет убеждать украинцев ПЦУ, по-существу созданная киевским режимом, учитывая, что к этому «убеждению» скорее всего подключатся союзники раскольников националисты, можно только догадываться, опасаются эксперты.

А пока Епифаний уверяет, что его действия на посту руководителя ПЦУ будут якобы направлены на то, «чтобы объединять, а не разъединять».

Как сообщал «Новый День», глава ПЦУ Епифаний заявил сегодня о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.

Напомним, вчера в Киеве состоялся так называемый межцерковный собор, на котором объявили предстоятелем «поместной православной церкви украины» митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) из УПЦ Киевского патриархата, которого называли правой рукой бывшего «патриарха» раскольников Филарета (Денисенко).

«Объединительный» собор зафиксировал переход раскольников из киевского «патриархата» под начало Константинопольского патриархата.

Сокращенно так называемая новая церковь будет называться ЕПЦУ – «единая православная церковь Украины».

Епифаний вместе с Порошенко поедут в Константинополь получать Томос 6 января 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.12.18

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