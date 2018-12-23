Глава ЕПЦУ пообещал признать секс-меньшинства

Легализация и признание ЛГБТ сообщества – в интересах новой украинской церкви, которая должна отходить от традиций русского консерватизма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил митрополит Епифаний – новоназначенный глава украинской раскольничьей церкви (ЕПЦУ).

Митрополит Епифаний не сомневался, что ведёт конфиденциальный разговор с председателем Комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером.

Однако с главой украинских раскольников общались и записывали разговор известные российские пранкеры Вован и Лексус.

На вопрос «Макалистера», намерена ли новая украинская церковь поддерживать самовыражение меньшинств, в том числе и сексуальных, и допустит ли признание гей-браков, как это принято в Европе, Епифаний ответил утвердительно, уточнив, вместе с тем, что на это потребуется некоторое время.

«Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале этого пути. Вы знаете, как украинское общество воспринимает этот вопрос. Нужно работать над этим, чтобы украинское общество воспринимало. Это долгий путь. Конечно, будем общаться и искать ответы на сложные вопросы.

Чтобы не было этого консерватизма, чтобы мы отходили от этой русской традиции, чтобы церковь была открытой, чтобы церковь была духовным поводырем украинского народа. Потому что мы движемся в сторону Европы и поэтому мы должны отходить от той русской консервативной традиции. Церковь должна быть более открытой. Потому что русское православие настолько консервативно, то есть оно далёкое от людей. А моя позиция в том, что мы должны быть с людьми. Мы должны понимать их проблемы», – заявил Епифаний, будучи уверенным, что отчитывается перед европейским политиком.

Как сообщал «Новый День», ранее Епифаний пообещал перенести празднование украинскими раскольниками православного Рождества с 7 января на 25 декабря.

Симферополь, Валентин Карамазов

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