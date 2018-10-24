Константинополь просчитался: прихожане и священники Московского патриархата УПЦ не дрогнули

У Константинопольского патриархата возникли серьезные трудности с реализацией своих планов на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские священники поддерживают единство с Московским патриархатом, не желая присоединяться к раскольникам, несмотря на обещанную им автокефалию.

Из 413 священнослужителей Одесской епархии на голосовании по отношению к статусу Украинской православной церкви МП, при четырех воздержавшихся, 406 высказались за ее каноничность. Учитывая количество сторонников УПЦ МП на Украине, эксперты не сомневаются, что и в других православных епархиях духовенство не перейдет на сторону раскольников.

В то же время, раскольники вступили в распри между собой, видя что представители Украинской православной церкви МП не собираются участвовать «объединительном соборе». Накануне стало известно о том, что проведение «объединительного собора» для создания так называемой Украинской поместной православной церкви откладывается и все еще под вопросом. Обе неканонические церкви выдвигают условия, навязывают друг другу свои уставы, проявляя недоговороспособность.

Примечательно, что единственный священник Московского патриархата на Украине, поддавшийся соблазну раскола, остался в одиночестве. Известный митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) ранее объявил себя клириком Константинопольского патриархата, связав это с тем, что территория Украины якобы восстановлена в качестве митрополии КП. Но практически сразу после заявления взял свои слова назад. Затем опять допустил возможность перехода в создаваемую «поместную церковь». Не исключено, что на этом его метания не закончатся и вскоре последует новое «покаянное заявление».

Напомним, украинская православная церковь Московского патриархата сохраняет безоговорочное лидерство по числу приходов. Монастырей Украинской православной церкви «киевского патриархата» (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви больше лишь в западной части Украины – в трех областях, где проживает значительное количество националистически настроенных граждан. Подтвердил малочисленность сторонников раскольников украинский политолог Михаил Павлив, опубликовав соответствующую таблицу.

Как уже сообщал «Новый День», Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей и продолжил процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом на Украине действует лишь одна каноническая церковь – УПЦ Московского патриархата, которая не требует автокефалии. Поэтому Синод Русской православной церкви МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. К этому же решению присоединилась Русская православная церковь заграницей.

В то же время Вселенский патриарх Варфоломей обвинил РПЦ в распространении очерняющих Константинополь публикаций и «национализации православия» и подтвердил, что патриархат не намерен отказываться от своих планов по Украине.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 24.10.18

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