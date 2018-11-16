Польская православная церковь осудила действия Константинополя

Синод Польской православной церкви не признал принятое Константинополем решение о снятии анафемы с глав УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария и запретил своим священникам любое с ними общение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ Московского патриархата.

«Польская православная церковь не будет вступать в общение с новой церковью, которую Константинополь создаст в Украине», – говорится в сообщении.

Кроме того, Собор епископов Польской Церкви запретил «духовным лицам Польской Автокефальной Православной Церкви вступать в литургически-молитвенные контакты со «священниками» так называемых «Киевского Патриархата» и «Автокефальной Церкви».

«Только соблюдение догматических и канонических норм Церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиологических последствий в международном масштабе», – говорится в коммюнике Собора епископов Польской православной церкви.

Ранее Вселенского патриарха Варфоломея осудил Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви. К осуждению Константинополя и разрыву отношений с ним присоединилась и Белорусская православная церковь.

Как сообщал «Новый День», ранее все епархии Украинской православной церкви Московского патриархата поддержали своего предстоятеля Онуфрия, также осудившего действия Константинополя.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.18

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